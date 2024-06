Ajuda externa: Cabo Verde recebeu 13 milhões de euros no primeiro trimestre

A ajuda externa a Cabo Verde ascendeu a 1,5 mil milhões de escudos no primeiro trimestre deste ano, com a doação de equipamentos em destaque, segundo os mais recentes dados do banco central.

A informação, consultada hoje pela Lusa, revela que o valor total da ajuda está em linha com a média trimestral dos últimos nove anos e traduziu-se sobretudo em donativos sob a forma de divisas, que representaram 55% do total. O restante correspondeu quase tudo a donativos de equipamentos, que foram os que mais cresceram acima da média, atingindo 663 milhões de escudos nos primeiros três meses do ano. Quanto a doadores, os Governos parceiros entregaram cerca de mil milhões de escudos a Cabo Verde no primeiro trimestre deste ano, enquanto as organizações supranacionais foram responsáveis por quase 500 milhões de escudos. As organizações não-governamentais entregaram 41 milhões de escudos de donativos e as instituições privadas 21 milhões de escudos. A quase totalidade da ajuda externa no primeiro trimestre deste ano foi dirigida ao Governo, cabendo apenas 1% aos municípios. O ministro das Finanças, Olavo Correia, tem defendido que o país deve “começar a aprender a viver sem donativos”. “Ainda vamos precisar”, mas “não vão permanecer para sempre”, à medida que o país se desenvolve, referiu durante o lançamento do Orçamento de Estado (OE) para 2024.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.