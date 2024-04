Preços da oferta turística aumentaram em termos homólogos 11% no 1.º trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turísticos (IPT) foi de 11%, resultado inferior em 7,5 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, segundo informou hoje o INE.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o sector de Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de 11,2%, indicando uma queda de -7,6 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior.

Nas ilhas de Boavista e Sal, os preços relacionados ao alojamento e restauração aumentaram em 14,0% e 8,9%, respectivamente. Em contrapartida, as ilhas de São Vicente e Santiago registaram variações de 4,0% e 3,9%, enquanto em Santo Antão houve uma variação de 2,6%.

Por outro lado, as categorias de Aluguer de Viaturas e Serviços de Entretenimento e Cultura tiveram uma variação homóloga negativa de −7,8% em comparação com o trimestre anterior, que já apresentava uma variação negativa de −2,6%. Nas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago, observou-se uma diminuição de −11,9%, −5,8% e −2,8%, respectivamente. Porém, Santo Antão e Boavista não registaram alterações nos preços em relação ao período homólogo.

No que diz respeito aos restaurantes, os preços aumentaram 3,3% relativamente ao primeiro trimestre de 2024, enquanto as actividades de Cafés, Bares e Similares tiveram um aumento de 4,4%.

Já no sector de alojamento, os preços nos Aldeamentos Turísticos e Hotéis aumentaram em 52,9% e 14%, respectivamente. As Pousadas e Pensões apresentaram variações de 5,0% e 3,8%, e os Hotéis Apartamentos registaram um aumento de 3,4%. As Residenciais também tiveram um aumento, embora mais moderado, de 2,2%.

O INE destaca que a taxa de variação no trimestre analisado foi de −3,1%, uma queda de 6,1 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior, que estava em 3,0%. Em comparação com o período homólogo, a variação trimestral foi de 3,5%.

Estes resultados refletem movimentos sazonais mensais, principalmente na área de Alojamento. No último trimestre, houve um aumento de preços nos Serviços do Alojamento, especialmente nos Aldeamentos Turísticos e Pensões (3,9% e 0,2%). Nos serviços dos Hotéis, Hotéis-Apartamentos e Residenciais, houve uma diminuição de preços (-4,6%, −0,6% e −0,3%, respectivamente), enquanto as Pousadas mantiveram variações nulas. No Aluguer de Viaturas, houve uma redução de -5,4%. Os demais serviços turísticos mantiveram variações nulas relativamente ao trimestre anterior.

Em termos regionais, São Vicente, Sal e Boavista apresentaram variações trimestrais negativas (-0,90%, −1,80% e −4,30%, respectivamente). Por outro lado, Santiago registou variações trimestrais positivas (0,20%), enquanto Santo Antão permaneceu estável, sem variação trimestral.