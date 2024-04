Vice primeiro-ministro participa na reunião de Chefes de Estado Africanos em Nairobi

O Vice Primeiro-Ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, estará presente na reunião de Chefes de Estado Africanos junto ao Banco Mundial no dia 29 de Abril em Nairobi, Quénia.

Segundo o Governo, o principal objectivo deste encontro é identificar em conjunto as principais prioridades de financiamento na África. Além disso, os participantes irão defender uma reposição robusta dos recursos provenientes da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA), com foco nos objectivos de desenvolvimento sustentável do continente.

Ao final da reunião, os Chefes de Estado Africanos emitirão um comunicado conjunto conhecido como Comunicado de Nairobi. Este comunicado irá delinear as direcções estratégicas para o IDA21 e defender uma reposição significativa alinhada com os objectivos de desenvolvimento do continente. Esta iniciativa visa fortalecer a cooperação entre os países africanos e os seus parceiros internacionais.

De referir que a IDA, uma Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial, tem demonstrado forte compromisso com a agenda de desenvolvimento da África.

Desempenha um papel fundamental no estímulo ao crescimento económico, sendo uma das maiores fontes de ajuda ao desenvolvimento para a África, focando na redução da pobreza por meio de concessão de créditos e subvenções com juros baixos para programas e projetos destinados a impulsionar o crescimento económico, melhorar as condições de vida das pessoas e reduzir as desigualdades.

Acompanhando o Vice primeiro-ministro Correia nesta missão ao Quénia está Nuno Gomes, Coordenador da Unidade de Gestão de Projectos Especiais.