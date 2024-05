Correios de Cabo Verde confirma normalização dos serviços MoneyGram após feriados

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, esclareceu hoje que a recente sequência de feriados de segunda a quarta-feira afectou temporariamente a disponibilidade de dinheiro nos serviços MoneyGram. No entanto, assegurou que a situação já foi normalizada.

Isidoro Gomes fez esta afirmação ao Expresso das Ilhas, após a constatação de anormalidade desse serviço nas várias agências dos Correios de Cabo Verde, na cidade da Praia.

"Não é verdade que os Correios não tenham dinheiro do MoneyGram. Como uma empresa bem estabelecida, temos recursos financeiros adequados. Primeiro teve o feriado na Praia, na segunda-feira, e depois na quarta-feira, o feriado nacional, então não há disponibilidade do banco. Isso afecta a chegada pontual do dinheiro às agências", explicou.

Isidoro Gomes acrescentou ainda que por questões de segurança. Não é possível manter muito dinheiro nas agências e que por esta razão, o dinheiro fica guardado no banco.

Mas, garantiu que os serviços MoneyGram já se encontram normalizados.

“Portanto, nós não temos problema com o dinheiro", assegurou.

O PCA dos Correios de Cabo Verde esclareceu que situações como feriados na Europa podem causar atrasos no processamento.

"O dinheiro demora dois, três dias a chegar a Cabo Verde. Ora, eu tenho um fundo. Acompanhando esse fundo, por questão de risco, eu não posso aumentar muito", explicou.