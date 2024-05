Portugal: Embaixador aponta novas oportunidades com abertura de rotas Lisboa/Sal e Porto/Sal pela EasyJet

O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, considerou esta quarta-feira que se abrem novas oportunidades para Cabo Verde com a abertura de rotas Lisboa/Sal e Porto/Sal pela companhia ‘low cost’ (baixo custo) EasyJet a partir de Outubro.

A declaração foi feita à imprensa, em Lisboa, depois do anúncio da companhia aérea de que vai começar a voar para Cabo Verde a partir de 29 de Outubro com duas rotas de seis frequências semanais, com preços “dinâmicos” conforme a oferta e procura.

“Nós temos uma grande companhia, das maiores e mais prestigiadas e credíveis companhias mundiais, a apostar em Cabo Verde e a primeira vez que está a apostar na região a Sul de Sahara. Ou seja, Cabo Verde quase que foi contemplado com esta importante parceria no sentido de alargar, em grande medida, a rede de conectividade. As pessoas vão ter mais opções e mais possibilidades de contacto.

Para Eurico Correia Monteiro que falava em representação do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, por ser uma companhia ‘low cost’ a preços “muito mais competitivos”, esta alternativa é “boa para Cabo Verde, é boa para o turismo cabo-verdiano, é boa para a diáspora cabo-verdiana e boa para todos aqueles que querem, de facto, conhecer Cabo Verde e estar ligado a Cabo Verde”.

“Nós passamos, como ficou aqui patenteado, também a estar numa plataforma com um impacto mundial muito grande e a oferecer a todos os viajantes um leque enorme de escolhas de diversas conexões e a um custo mais acessível poder conhecer e estar em Cabo Verde”, frisou o embaixador.

Na mensagem enviada para o evento do anuncio das rotas, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, sublinhou que a adição de Cabo Verde à rede de rotas da EasyJet traduz um novo capítulo da conectividade do país com o mundo e o início de uma nova etapa do turismo, porque vai permitir “criar novas soluções de transporte para os nossos emigrantes, facilitando assim a ligação com a terra-mãe e em consequência aumentar os seus investimentos no país”.

“Permitirá aos homens de negócio, aos agentes culturais, aos investigadores e estudantes, igualmente, acesso a tarifas mais equilibradas e mais competitivas. Irá criar as condições para a atracção de novos nichos do mercado turístico europeu (turismo cultural, turismo urbano, nómadas digitais e outros) impulsionando a diversificação e a sustentabilidade do turismo, os dois elementos orientadores do crescimento que almejamos para o sector”, sustentou.

Por sua vez, também em mensagem enviada, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, enalteceu a operação da EasyJet na rota Portugal/Cabo Verde que vem concretizar “um desejo e uma expectativa” que se espera que venha a ter impacto positivo no reforço do posicionamento de Cabo Verde no mercado turístico e na diversificação da oferta para os cidadãos cabo-verdianos, no país e na diáspora, através de voos ‘low cost’.