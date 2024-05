EasyJet anuncia voos low cost entre Portugal e Cabo Verde

A EasyJet, companhia aérea low cost, anunciou no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa o lançamento de uma nova rota para o Sal, a partir de Lisboa e Porto, prevista para iniciar no dia 29 do próximo mês de Outubro.

Na sua página do Facebook, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que essa iniciativa concretiza um desejo e uma expectativa que o Governo espera tenha impacto positivo no reforço do posicionamento de Cabo Verde no mercado turístico e na diversificação da oferta para os cidadãos cabo-verdianos no país e na diáspora através de voos low cost.

“Com a operação da EasyJet concretiza-se um desejo e uma expectativa que esperamos venha a ter impacto positivo no reforço do posicionamento de Cabo Verde no mercado turístico e na diversificação da oferta para os cidadãos cabo-verdianos no país e na diáspora através de voos low cost”, escreveu o PM.

Segundo a Lusa, a EasyJet vai disponibilizar quatro voos semanais entre Lisboa e o Sal, às terças, quartas, quintas e sábados. Do Porto partirão dois voos semanais, às quartas-feiras e sábados, segundo o director-geral da EasyJet em Portugal. Cada voo terá um preço a partir de 83,99 euros [9400 escudos].

“O preço de lançamento da nossa operação para Cabo Verde desde Lisboa e Porto será de 83 euros e 99 cêntimos. É a primeira vez que a EasyJet voa para a África Ocidental e Cabo Verde é o país escolhido. Serão suas rotas [Lisboa-Sal e Porto-Sal] e as operações vão começar na próxima estação de Inverno, neste caso, a partir de 29 de Outubro de Lisboa e 30 de Outubro do Porto”, avançou o director geral da empresa em Portugal, José Lopes

A partir de hoje serão postos à venda 50.000 bilhetes para o inverno, devendo mais tarde ser colocados à venda 50.000 para o verão. Segundo José Lopes, depois destas rotas estarem consolidadas, podemo olhar para outros destinos em Cabo Verde.

A easyJet, nome oficial EasyJet Airline Company Limited, é uma companhia aérea de baixo custo britânica com sede em Luton, no Reino Unido.

Com Cabo Verde, a EasyJet que está presente em Portugal há 26 anos, passa a oferecer desde Lisboa 32 destinos diferentes e 29 desde o Porto.

A EasyJet transportou mais de 69 milhões de passageiros em 2022, opera mais de 300 aviões em mais de 1.000 rotas para mais de 150 aeroportos em 35 países.