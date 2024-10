EasyJet começa a voar hoje para Cabo Verde com seis voos semanais para ilha do Sal

A companhia aérea ‘low cost’ EasyJet começa hoje a voar para Cabo Verde com duas rotas, Porto-Sal e Lisboa-Sal, e seis frequências semanais, sendo que o primeiro voo sai de Lisboa e na quarta-feira, do Porto.

Com Cabo Verde, a EasyJet, que está presente em Portugal há 26 anos, passa a oferecer desde Lisboa 32 destinos diferentes e 29 desde o Porto.

A EasyJet transportou mais de 69 milhões de passageiros em 2022, opera mais de 300 aviões em mais de 1.000 rotas para mais de 150 aeroportos em 35 países.

Na altura da apresentação dessa nova rota, o director geral da EasyJet em Portugal, José Lopes, disse que o objectivo da companhia é não só “desenvolver e ajudar a economia” cabo-verdiana, mas também desempenhar a função social de permitir a todos os cabo-verdianos em Portugal irem mais vezes a Cabo Verde e também os seus familiares que estão em Cabo Verde poderem vir visitá-los com mais frequência.

“O preço de lançamento da nossa operação para Cabo Verde desde Lisboa e Porto será de 83 euros e 99 cêntimos. É a primeira vez que a EasyJet voa para a África Ocidental e Cabo Verde é o país escolhido. Serão suas rotas [Lisboa-Sal e Porto-Sal] e as operações vão começar na próxima estação de inverno, neste caso, a partir de 29 de Outubro de Lisboa e 30 de Outubro do Porto”, avançou na altura.

Os voos de Lisboa para Sal irão acontecer nas terças, quartas, quintas e sábados, enquanto que entre Porto e Sal serão efectuados nas quartas e sábados, com 100 mil lugares disponibilizados, anualmente, sendo 50 mil no inverno, de Outubro a Março, e 50 mil no verão, de Março a Setembro.

Em relação a possibilidade de a EasyJet assegurar os voos interilhas em Cabo Verde, José Lopes explicou que neste momento, não, até porque o tamanho de aviões da EasyJet não pressupõe esse tipo de operação.

A Inforpress tentou saber junto da EasyJet algumas informações sobre o início da operação, como por exemplo, o número de passageiros nos primeiros voos que saem de Lisboa e Porto, mas até o fecho dessa notícia, não obtivemos respostas.