FMI aprova novos desembolsos para Cabo Verde no âmbito dos programas ECF e RSF

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu a quinta revisão do desempenho de Cabo Verde no programa de Facilidade de Crédito Prolongado (ECF), em vigor desde Junho de 2022, autorizando o acesso a cerca de 5,87 milhões de dólares. Paralelamente, foi finalizada a revisão do acordo de Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade (RSF), iniciado em Dezembro de 2023, que viabilizará um desembolso adicional de 3,43 milhões de dólares.

Segundo avançou hoje o Governo, na página Plano Estratégico de Desenvolvimento, o relatório aponta que Cabo Verde continua a registar um crescimento económico robusto, sustentado pela recuperação do sector de turismo, aumento das exportações e expansão do consumo privado.

O FMI projecta um crescimento real do PIB de 6% em 2024, acompanhado de inflação baixa, déficit moderado em conta-corrente e reservas internacionais em níveis adequados para proteger a paridade cambial.

A relação dívida pública/PIB segue em trajetória descendente, impulsionada pelo crescimento económico consistente e pela melhoria no saldo primário.

As autoridades cabo-verdianas também têm conseguido preservar a estabilidade macrofinanceira, aspecto amplamente reconhecido pelo FMI, segundo a mesma fonte,

Ao aprovar a quinta revisão do ECF, o Conselho Executivo do FMI também aceitou a solicitação de Cabo Verde para modificar os critérios de desempenho previstos para o final de Setembro e Dezembro de 2024. Além disso, o órgão apoiou a implementação atrasada de três medidas de reforma previstas no acordo RSF.

“O Conselho Executivo do FMI concluiu a quinta revisão do desempenho de Cabo Verde no âmbito do acordo ECF de 36 meses, aprovado em 15 de junho de 2022, e a segunda revisão do acordo RSF de 18 meses, aprovado em 11 de dezembro de 2023. A conclusão da quinta revisão ECF permite que as autoridades retirem o equivalente a DSE 4,5 milhões (aproximadamente US$ 5,87 milhões), enquanto a conclusão da segunda revisão RSF permitirá o desembolso de DSE 2,632 milhões (aproximadamente US$ 3,43 milhões)”, lê-se.