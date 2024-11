EasyJet anuncia nova rota entre Sal e Londres a partir de Março de 2025

A EasyJet, companhia aérea britânica de baixo custo, revelou nesta terça-feira, 19, o lançamento de uma nova ligação directa entre a ilha do Sal e a cidade de Londres, no Reino Unido. O serviço entrará em operação no dia 31 de Março de 2025, com três voos semanais.

Segundo o News Avia, a nova rota da EasyJet que ligará a ilha do Sal e a capital britânica (Aeroporto de Gatwick) durante o próximo Verão IATA, terá a frequência de três voos por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. No site da companhia aérea os voos de Londres para Sal custam a partir de 133,99 libras, cerca de 17 mil escudos. De referir que o primeiro voo da companhia europeia low cost de Portugal para Cabo Verde aterrou oficialmente na Ilha do Sal no dia 29 de Outubro, com 186 passageiros a bordo. No passado mês de Maio, a companhia aérea de matriz britânica, tinha anunciado o lançamento desta nova rota de dois aeroportos portugueses – Lisboa e Porto – para a ilha do Sal, com uma oferta total de cerca de 50 mil lugares disponíveis para a corrente época de inverno IATA. Actualmente, os voos têm quatro frequências semanais (terças, quartas, quintas e sábados) a partir de Lisboa e duas (quartas e sábados) a partir do Porto.

