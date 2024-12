Transavia anuncia nova rota entre Lyon e a ilha do Sal

A companhia aérea francesa de baixo custo do grupo Air France-KLM, Transavia, anunciou neste domingo, 01, uma nova ligação entre Lyon, França, e a ilha do Sal. A rota começará a operar no dia 15 de Dezembro e contará com voos semanais até o dia 29 de Março de 2025.

Com essa nova conexão, Lyon se junta a Paris e Marselha como as três cidades francesas atendidas pela Transavia para destinos em Cabo Verde. Os bilhetes para a nova rota estão disponíveis a partir de 139 euros, conforme o site oficial da companhia aérea. De referir que, em 2021, a Transavia deu início à sua primeira operação ligando Paris, França, à ilha do Sal, marcando a sua entrada no mercado cabo-verdiano.

