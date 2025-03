Cabo Verde bate recorde de turistas

Arquipélago ultrapassa fasquia histórica, ao receber cerca de 1,2 milhões de hóspedes em 2024, de acordo com dados preliminares divulgados pelo presidente do Instituto de Turismo do arquipélago

“A estimativa aponta para 1,2 milhões”, referiu Jair Fernandes, em entrevista à Lusa, indicando que os números deverão continuar a crescer, refletindo a preferência pelo destino Cabo Verde, sobretudo entre turistas europeus.

O presidente do Instituto de Turismo acredita, com “segurança”, que o recorde voltará a ser batido em 2025, graças à introdução de Cabo Verde nas rotas da companhia aérea de baixo custo Easyjet — que actualmente voa apenas para a ilha do Sal, mas poderá vir a ter ligações para outras ilhas.

“Temos de pé, para os próximos meses, a possibilidade de ter a Easyjet nas ilhas de Santiago e São Vicente, demonstrando que esse pode ser o caminho imediato para a desconcentração” do turismo, levando-o a todas as nove ilhas, em articulação com novas linhas domésticas.

As companhias aéreas internacionais mais baratas vão transportar “outro perfil de turismo, completamente diferente” da oferta de sol e praia em resorts, que é atualmente responsável pela maioria da receita turística do arquipélago e concentrada nas ilhas do Sal e Boa Vista.

Com linhas low cost, Cabo Verde espera um turismo “com impacto em todas as lhas e na economia local, com visitante em busca de experiências no destino”, perspetiva Jair Fernandes.

Depois de chegarem aos aeroportos internacionais, os turistas estrangeiros terão ligações internas para se movimentarem, graças à nova companhia estatal Linhas Aéreas de Cabo Verde, já criada, no papel, e que Jair Fernandes espera ver implementada.

“Um turista que esteja no Sal e queira ir à ilha de São Nicolau ou que esteja na Boa Vista e queira ir à ilha do Fogo, tem garantida essa possibilidade através da introdução das Linhas Aéreas de Cabo Verde, podendo ir num dia e voltar no outro”, exemplificou.

“Isto permitirá desconcentrar a atividade turística do Sal e Boa Vista para as demais ilhas”, referiu, em resposta a uma análise divulgada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), em fevereiro.

De acordo com o documento, só as ilhas do Sal e Boa Vista, que concentram as cadeias hoteleiras internacionais, superaram o fluxo turístico de 2019, enquanto as restantes continuam abaixo dos números de visitantes registados antes de a Covid-19 irromper, de acordo com os valores apurados pelo FMI.

Jair Fernandes disse à Lusa que “o marketing está a ser feito” para mudar o paradigma e que o turismo de natureza “tem tido um crescimento exponencial e notório, em Santo Antão, Fogo e Santiago” a par do segmento cultural, com Santiago (Cidade Velha e Tarrafal) e o São Vicente, “dentro de um contexto folclórico que tem como produto estrela o Carnaval”.

Outra novidade é o desenvolvimento da modalidade de alojamento complementar, para que “os turistas não se concentrem em hotéis e resorts e permitindo que, seja qual for a ilha que visite, tenha de antemão garantido o alojamento”.

Cabo Verde mostra a diversidade na feira de turismo de Berlim, esta semana, depois de em Janeiro ter marcado presença na Fitur (Espanha) e antes da BTL, em Lisboa, neste mês de Março.

“As outras ilhas têm tido o seu crescimento, mas, para se inferir com toda a exatidão, estamos a trabalhar em dados estatísticas e análise”, que espera venham a mostrar resultados da estratégia de diversificação.