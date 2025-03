Cabo Verde foi o segundo destino mais vendido no regresso do Mundo Abreu ao formato em sala

Os destinos das Caraíbas lideraram as vendas na feira de viagens Mundo Abreu, que decorreu nos dias 1 e 2 deste mês, em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, pela primeira vez em sala desde a pandemia de covid-19.

Depois das Caraíbas, o segundo destino mais vendido nos dois dias da feira foi Cabo Verde, de acordo com informações avançadas pela Agência Abreu.

Seguiram-se Portugal, com Madeira e Porto Santo em destaque, a Europa, incluindo circuitos e Disneyland Paris, e a Turquia.

Criado em 2003, o Mundo Abreu é hoje a maior feira de viagens na Europa exclusivamente dirigida ao público, com a presença de organizações institucionais e de fornecedores de serviços turísticos nacionais e estrangeiros dos cinco continentes, e que todos os anos constitui, para milhares de pessoas, a grande oportunidade de viajar.

Até 2020, ano em que a pandemia de covid-19 forçou ao confinamento geral, o Mundo Abreu realizava-se na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, com balcões de venda e centenas de expositores de destinos e fornecedores.

Após três edições, de 2022 a 2024, a realizar-se em vários centros comerciais e lojas da rede, o Mundo Abreu regressou este ano a uma sala, o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, juntando 48 pontos de venda e dezenas de expositores de operadores turísticos, companhias aéreas, cruzeiros, hotéis e destinos.

As campanhas promocionais do Mundo Abreu, com descontos até 60%, vão continuar disponíveis nas lojas e no website da empresa de viagens até 31 de Março.

“Estamos a comemorar os 185 anos da Abreu e quisemos ousar voltar a fazer a feira do Mundo Abreu”, que “esperamos poder continuar a realizar no futuro”, sublinhou Artur Abreu, administrador da empresa, citado pela Presstur.