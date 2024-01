Cabo Verde procura oportunidades de promoção turística em Espanha

Cabo Verde vai procurar oportunidades de promoção turística em Espanha com uma delegação presente na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), entre quarta-feira e sábado, anunciou hoje o Governo.

“Cabo Verde reconhece a Espanha como um mercado importante e com um valor estratégico para o país”, referiu em comunicado, notando que “a cooperação espanhola está bem presente em Cabo Verde, para além do facto de Madrid abrigar a sede da Organização Mundial do Turismo (OMT)”.

O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, lidera a delegação e, durante a FITUR, o governante realizará uma breve paragem em Málaga para encontros e contactos com potenciais parceiros, com atenção à das ligações no setor.

Carlos Santos terá encontros estratégicos, incluindo reuniões com o ministro do Turismo de Espanha, o secretário-geral da OMT e a conselheira de Turismo do Governo de Canárias.

Além disso, estão agendados encontros com operadores turísticos e outros parceiros ligados ao setor do turismo durante a FITUR.

A FITUR é reconhecida como o ponto de encontro global para profissionais do turismo, com influência em mercados da América Latina.

A participação de Cabo Verde na FITUR está alinhada com o plano de marketing estratégico para o turismo do país, orientação aprovada pela tutela do setor.

Em termos temáticos, o arquipélago vai valorizar a riqueza patrimonial e a diversidade cultural.