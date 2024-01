Cabo Verde quer diversificar oferta turística e olha para Espanha como um mercado emissor em crescimento – Instituto do Turismo

Cabo Verde continua a trabalhar para diversificar a oferta turística e tem olhado para a Espanha como um dos mercados emissores em crescimento nos últimos anos, afirmou o presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV).

Humberto Lélis fez essa afirmação hoje à Inforpress, em Madrid, durante a Feira Internacional do Turismo (FITUR) na capital espanhola, que decorre até domingo, 28, tendo como país convidado o Equador e a participação de mais de 130 países.

“Até recentemente, a Espanha nem era tido como destino referenciado nas estatísticas do turismo para Cabo Verde. Antes, de forma muito residual, mas a partir de 2022 e 2023 testemunhamos uma dinâmica muito boa na demanda do mercado da Espanha em relação ao destino Cabo Verde. Isto responde de forma clara aos desafios de parte da política do Governo, que tem como um dos eixos essenciais a diversificação turística, tanto do lado da oferta como do lado da procura”, explicou.

Segundo Humberto Lélis, tradicionalmente, na época de Verão, até antes da pandemia da covid-19, os hotéis no país tinham uma ocupação média-baixa, mas que a partir de 2022 houve um crescimento de procura de Cabo Verde durante essa época do ano, tendo atingido em 2023 o pico da procura, no mês de Agosto.

O mercado espanhol, continuou a mesma fonte, foi um dos que respondeu “de forma clara” em relação às abordagens feitas junto dos operadores, as articulações feitas entre o sector empresarial nacional e da Espanha, que hoje é o mercado que tem vindo a suprir “em grande medida” a problemática da sazonalidade da procura.

“Isto é importante na perspectiva económica e social, porque no período do Verão alguns hotéis descontinuavam parte dos contratos de trabalho, algo que não tem vindo a acontecer desde 2022”, frisou.

Por essas razões, Humberto Lélis disse que numa das reuniões, neste caso com um operador que iniciou as operações em Cabo Verde em 2023, sem divulgar o nome, garantiram que foi um ano “bem-sucedido” e vão continuar este ano.

Entretanto, a abordagem que o país teve com este operador é no sentido de não só focar no turismo de sol e praia, mas também de avaliar a possibilidade de poder levar outras ofertas, sobretudo no que diz respeito ao turismo de natureza.

“Mas isto são questões que somos confrontados e requer um engajamento mais forte do lado de Cabo Verde e do próprio ITCV, sobretudo para aprimorar os instrumentos da marca turismo e na comparticipação do esforço da promoção do país, repercutindo na dinâmica económica do país”, admitiu.

Na FITUR, Cabo Verde vai ter o seu stand até o último dia do evento, domingo, 28, com oito operadores turísticos nacionais das áreas como da restauração, rent-a-car e alojamento, mas o ministro do Turismo e Transportes, Calos Santos, que está presente desde abertura, 24, fica até sexta-feira, 26.

Esta 40ª edição da FITUR, evento promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), com sede em Madrid, acolhe profissionais do turismo e os interessados em conhecer as últimas tendências do sector, assim como o público em geral interessado em conhecer os destinos em oferta.