Quase mil turistas tomam medidas legais depois de adoecerem em Cabo Verde

No total, 926 pessoas, nos últimos três anos, disseram que ficaram gravemente doentes depois de visitarem o arquipélago

Centenas de turistas britânicos juntaram-se e estão a tomar medidas legais depois de terem contraído doenças gástricas enquanto estavam hospedados em hotéis cabo-verdianos, adianta o Metro.co.uk.

Desde 2022, centenas de turistas relataram ter adoecido com doenças graves, como Shigella (uma infecção aguda do intestino causada por bactérias, com sintomas incluem febre, náuseas, vómitos e diarreia) e Salmonella, em sete hotéis diferentes de Cabo Verde.

Jatinder Paul, advogado internacional da Irwin Mitchell, que representa os turistas, afirmou ao jornal britânico que: “o grande volume de clientes que continuamos a ver chegar que adoeceram durante estadias em Cabo Verde nos últimos três anos é incrivelmente preocupante”. “Os números envolvidos mostram que não se trata de incidentes isolados”, continuou.

Em 2022, um total de 806 pessoas apresentaram-se para intentar acções judiciais, seguidas de 65 em 2023 e 55 este ano. O Metro.co.uk contactou a Tui para um comentário, mas não obteve qualquer reacção.

Em 2023, a Forbes publicou um ranking sobre os 25 destinos de férias onde os turistas corriam mais risco de adoecer (Holiday Sickness Index 2023) e, nessa altura, tanto o Sal (na 3ª posição), como a Boa Vista (em 9º lugar), eram referidos como os locais onde os viajantes deviam ter mais cuidado. A lista era liderada por Punta Cana (República Dominicana) e por Sharm El-Sheikh (Egipto).

Segundo a mesma publicação, o México (com 4 sítios), o Egipto (com dois) e Espanha (também com dois), eram os países que, juntamente com Cabo Verde, tinham mais destinos considerados de risco.