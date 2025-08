Cabo Verde entre os melhores destinos africanos de praia nos Prémios de Turismo 2025

Cabo Verde e o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) estão entre os nomeados dos Africa Tourism Awards 2025, concorrendo respectivamente às categorias de Melhor Destino de Praia e Melhor Administração de Turismo, distinções que reforçam o reconhecimento internacional do país no sector.

Segundo comunicou hoje o Governo, o anúncio dos vencedores será feito no dia 02 de Novembro, no âmbito da Feira de Turismo de Londres (WTM), Inglaterra, que acontece de 04 a 06 daquele mês. Os Prémios de Turismo da África visam impulsionar o crescimento do turismo em todo o continente. Conforme a mesma fonte, oferecem uma oportunidade de destacar o melhor dos prestadores de serviços turísticos africanos, assim como uma plataforma para promover, homenagear e premiar a excelência na indústria do turismo. A Feira de Turismo de Londres é um importante evento global de networking para o sector de viagens, atraindo serviços e profissionais internacionais da área.

