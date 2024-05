São Filipe: Município recebe primeiros carregadores de veículos eléctricos

O município de São Filipe e a ilha do Fogo passam a dispor, a partir de hoje, dos primeiros carregadores de veículos eléctricos.

A câmara de São Filipe, no quadro da cooperação descentralizada com o município português de Palmela, recebe na tarde de hoje, 18 de Maio, os primeiros carregadores de veículos eléctricos, um acto que contará com a presença do presidente da câmara de Palmela, Álvaro Amaro.

Os carregadores foram oferecidos no ano passado, data da última visita de uma delegação do município de Palmela à ilha do Fogo e vai ser concretizado hoje com a entrega de três carregadores de carros eléctricos para São Filipe.

Os dois municípios têm uma longa tradição de geminação e estão prestes a celebrar 25 anos de cooperação descentralizada e além dos carregadores de veículos eléctricos o município de Palmela enviou um conjunto de materiais escolares para apoiar alunos do município de São Filipe.

As áreas da educação, eficiência energética, ambiente, recolha de resíduos sólidos, iluminação eficiente e formação/capacitação das pessoas tem merecido maior atenção no quadro desta geminação.

Na questão de iluminação eficiente o município de Palmela disponibilizou a São Filipe mais de duas centenas de candeeiros leds que permitiu a edilidade melhorar a iluminação pública nas principais artérias e ruas da cidade e arredores.

Em 2023 foi assinado um protocolo entre os municípios de Palmela e São Filipe e uma empresa daquele município português que se dedica às artes, nomeadamente a pintura e olearia em azulejo visando a realização de uma acção de formação para capacitar jovens, mulheres para que possam ter uma aprendizagem e autoemprego que lhes permitam ter algum rendimento para a sua sobrevivência na área do artesanato e pintura.

Para a formação, São Filipe recebeu os equipamentos e materiais necessários num investimento de cinco mil euros que chegaram à ilha desde o ano transato.