CMP perdoa dívida e reduz taxa mensal aos rabidantes de hortaliça de Sucupira

Informação avançada no Boletim Oficial desta segunda-feira, 4.

Segundo o documento, a Câmara Municipal da Praia autorizou a SEPAMP a aplicar a taxa de 500 escudos a todos os rabidantes do sector de verdura hortaliça do Centro Comercial do Sucupira e a perdoar todas as as dívidas acumuladas a data do despacho, extensivo aos rabidantes que estejam inscritos no sistema e que estão a operar fora do mercado e que disponibilizem regressar ao Sucupira.

No despacho, a autarquia afirma que após pandemia grande parte das rabidantes de verdura/hortaliça do Centro Comercial do Sucupira não regressaram aquele centro comercial.

“Ou seja, regressaram as suas actividades nas ruas, gravitando a volta do mercado, servindo do mercado apenas para guardar os seus pertences”, lê-se.

A edilidade diz ainda que a medida de baixar o preço pela metade no Centro Comercial do Sucupira, não levou em conta o sector de verduras e hortaliça, criando discrepâncias de taxas nos mercados sendo que as rabidantes do Sucupira pagam 1.650 escudos, as do Plateau pagam quinhentos escudos e restantes mercados trezentos escudos.