Feira Internacional de Energias Renováveis arranca hoje na Praia

A Vª edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética vai decorrer nos dias 06 a 08 deste mês, na FIC, e visa fomentar contactos de parcerias bilaterais promissores entre as empresas alemãs e cabo-verdianas.

Promovida pelo Governo, através do Ministério da Indústria, Comércio e Energia e do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, o evento acontece no âmbito da X Missão Empresarial Alemã de Energia, que decorre na cidade da Praia de 04 a 07, sobre o tema “Energias Renováveis em prol dos Objectivos Energéticos 2030 em Cabo Verde: Foco Solar, Eólico e Armazenamento”.

Sob o lema “Construindo um Futuro Sustentável”, a feira terá a vertente exposição de produtos e serviços, e em paralelo irá decorrer um fórum temático sobre a transição energética com a participação de oradores nacionais e internacionais.

A cerimónia de abertura será co-presidida pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia e pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.