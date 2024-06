Barceló Hotel Group tem planos para investir mais de 80 milhões de euros em Cabo Verde

Depois de já ter aberto dois hotéis no país, na Praia e na Boa Vista, o Barceló Hotel Group vai avançar para um segundo hotel na Boa Vista e para a construção de outra unidade no Sal.

O Barceló Hotel Group já chegou a Cabo Verde e, depois de ter aberto, a 15 de Maio, o Barceló Praia Cape Verde, o primeiro hotel do grupo no país, inaugurou esta semana o Occidental Boa Vista Beach. O segundo maior grupo hoteleiro de Espanha e o 30º a nível mundial em termos de número de quartos, tem agora planos para investir mais de 80 milhões de euros na aquisição, reposicionamento e desenvolvimento de novos hotéis no país.

“Cabo Verde é um país estratégico na expansão da empresa devido ao seu grande potencial turístico. Nos próximos anos, tencionamos investir mais de 80 milhões de euros na aquisição e reposicionamento de vários hotéis, bem como na construção de novos projectos, colaborando no desenvolvimento económico e social do arquipélago”, diz Pilar Parejo, diretora regional do Barceló Hotel Group em Cabo Verde e na Madeira, citada pela Ambitur.

O Barceló Hotel Group, reconhecido como a Melhor Empresa de Gestão Hoteleira do Mundo em 2023 na última edição do World Travel Awards, quer abrir, até ao final do ano, um segundo hotel na ilha da Boa Vista.

“A cadeia hoteleira prevê incorporar até ao final do ano um segundo hotel na Boa Vista – anteriormente conhecido como Hotel Marine Club Beach Resort – de categoria de 5 estrelas, com 160 quartos, que funcionará sob a marca Barceló Hotels & Resorts”, refere a empresa em comunicado.

Prevista está ainda a construção de novo projecto hoteleiro na ilha do Sal, que deverá ficar localizado na zona do Pontão, no concelho de Santa Maria, e que será um ‘resort’ só para adultos, de categoria 5 estrelas, com 260 quartos.