TACV repõe voos cancelados

Companhia aérea nacional vai repor os voos interilhas que tinha cancelado durante o dia de hoje

Os voos, segundo informações apuradas pelo Expresso das Ilhas junto da companhia aérea, serão repostos com recurso ao Boeing e ao ATR da Global Aviation que tem estado a operar ao serviço da TACV em Cabo Verde.

Segundo a companhia, o Boeing iniciará as ligações com um voo entre e Praia e São Vicente a partir das 10h15 desta terça-feira, seguindo-se depois a ligação de São Vicente ao Sal (11h50). Segue-se um voo de regresso a São Vicente (13h30) e à da ilha do Monte Cara à Praia às 15h25.

A mesma aeronave fará ainda a ligação à Boa Vista às 17h10 estando o regresso à capital agendado para as 18h35.

Também o ATR da Global Aviation vai regressar às ligações interilhas com o primeiro voo a ligar Praia e São Filipe às 09h10. Do Fogo o avião regressa à Praia às 10h10, para ligar a capital a São Vicente (11h10). Depois do regresso à Praia (12h30), a aeronave parte novamente para São Filipe (13h50) com chegada a partida da ilha do vulcão prevista para as 14h50. Nova ligação entre estas duas ilhas prevista para as 15h50 com regresso de São Filipe às 16h50 e nova ligação entre estas duas ilhas agendada para as 17h50 (partida da Praia) com regresso às 18h50.

O ATR irá ainda fazer mais duas ligações durante esta terça-feira. Às 19h50 parte em direcção ao Sal e regressa à Praia às 21h10 com chegada prevista às Praia às 22h00.

A terminar o dia a aeronave ligará Praia e São Vicente (partida às 22h30). A viagem de regresso à capital está prevista para as 23h50 com chegada à capital prevista para as 00h40 de quarta-feira.

Esta operação de reposição de voos acontece depois de a empresa ter cancelado todos os voos que tinham sido agendados para esta segunda-feira. Uma situação que a TACV explica, em comunicado, ter sido causada por "problemas técnicos" numa das aeronaves