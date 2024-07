SISP com lucros recorde em 2023

Os lucros da SISP, que gere a rede interbancária no país, aumentaram 42,36% em 2023, para 416 milhões de escudos, o melhor resultado de sempre, segundo o relatório e contas da empresa.

“Contribuíram para esse resultado, principalmente, o aumento das vendas e prestação de serviços” em 257 milhões de escudos e o “justo valor das acções” da VISA em 82,8 milhões de escudos, comparativamente ao período homólogo, justificou a empresa.

A Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamentos (SISP) frisou que é o seu resultado “mais elevado da história”.

Numa mensagem que acompanha o relatório, a presidente da SISP escreveu que o valor “constitui um motivo de satisfação e orgulho, mas sobretudo, de grande responsabilidade” para a instituição.

No ano passado foram processadas 55,5 milhões de operações na rede interbancária em todo o país, mais 16,1% face a 2022, segundo os dados da sociedade.

No período em análise, as transacções na rede ‘vinti4’ registaram um acréscimo de 16,4%, fixando-se em 53,3 milhões de operações, contra 45,8 milhões no ano anterior.

Em 2023, a rede ‘vint4” transaccionou 168.757 milhões de escudos, um crescimento de 14,1% em relação ao ano anterior.

Os 11.948 terminais de pagamento automático (POS) encontram-se maioritariamente instalados em Santiago (45,8%), seguindo-se São Vicente e do Sal, com 18% e 16%, respectivamente.

As transacções de compra foram as mais frequentes, representando 93,8% do total em 2023, um crescimento de 18,6% em relação ao ano transacto, ainda de acordo com o relatório e contas.

O sector do comércio continuou a ser o dominante em 2023, no que diz respeito aos pagamentos efectuados, com 68,1%, acrescentou.

A SISP, criada em 1999, é uma sociedade anónima com sede na Praia que tem como accionistas os bancos comerciais do país (61,9%) e o Banco de Cabo Verde (39,1%).