Visionware faz parceria universitária para reforçar quadros

A empresa portuguesa de cibersegurança Visionware anunciou uma parceria com a Universidade de Santiago para procurar talentos que possam integrar a equipa no país, disse à Lusa o CEO Bruno Castro.

“Está prevista a integração na equipa da VisionWare que se encontra no escritório da cidade da Praia, no TechPark” e “deverão existir deslocações pontuais a Portugal” para formação e eventos internos, explicou.

Qualquer reforço “estará sempre dependente” da evolução do negócio em Cabo Verde, que “tem corrido muito bem”, com “boas perspectivas de crescimento até ao final do ano”, acrescentou Bruno Castro.

O público-alvo são alunos provenientes dos cursos de Engenharia Informática da Universidade de Santiago, prevendo-se a integração via estágios curriculares ou profissionais, com possível integração com contrato de trabalho.

A parceria com a Universidade de Santiago junta-se a outras com a Universidade de Cabo Verde (UniCV) e a Universidade do Mindelo.

Na experiência nos últimos dois anos, “quer via estágios pelas universidades, quer através do nosso parceiro, a NOSiAkademia, os resultados têm sido extremamente positivos: estamos muito confiantes nesta nova aposta no talento tech dos jovens cabo-verdianos”, referiu o CEO da empresa.

O escritório da Visionware no TechPark da cidade da Praia tem uma equipa de 30 pessoas, todas cabo-verdianas e a maioria entrou por via de estágios.

O negócio internacional da tecnológica portuguesa em Cabo Verde representa 17% da sua facturação, com destaque para os serviços de cibersegurança, ‘compliance’ (conformidade) e ‘security operation center’ (SOC, central de monitorização de incidentes) e recursos humanos locais a operar para todo o mundo.

No arquipélago, a empresa tem mais de 20 clientes activos em vários sectores: administração central e pública, farmacêutica, banca e Seguros, energia, transportes, entre outros.