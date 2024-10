Governo avança para a 2.ª fase da privatização da CV Handling

O Governo anunciou hoje que o processo de privatização da CV Handling avança para a sua 2.ª fase. Esta etapa destina-se à apresentação e análise das candidaturas dos interessados que foram selecionados na 1.ª fase de manifestação de interesse.

Num comunicado de imprensa, o executivo explica que a segunda fase visa comprovar a capacidade técnica e financeira dos candidatos, além de identificar aqueles que, segundo a avaliação dos requisitos mínimos de qualificação, se destacam pela qualidade das suas propostas.

Os candidatos qualificados nesta fase serão convidados a apresentar as suas ofertas na 3.ª etapa do processo.

Conforme a mesma fonte, a Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE), responsável pela gestão do procedimento, já notificou os concorrentes qualificados para a 2.ª fase.

O processo de privatização da CV Handling, iniciado em 16 de Fevereiro de 2024, tem como um dos seus principais objectivos impulsionar o desenvolvimento do hub aéreo do país.

Criada em 2014, a CV Handling é a única operadora licenciada para prestar serviços de assistência em escala ao transporte aéreo nos sete aeroportos e aeródromos de Cabo Verde.

A empresa continuará a operar sob esta licença até que cada aeroporto atinja um movimento mínimo de 2 milhões de passageiros embarcados ou 25 mil toneladas de carga.

Com um activo líquido de aproximadamente 20,5 milhões de euros e capital próprio de 9,6 milhões de euros, a CV Handling apresenta perspectivas de crescimento até 2026, com um aumento projectado de 29% em activos e 98% em capital próprio.

A empresa destaca-se pela sua solidez financeira, com uma margem EBITDA de 37% e um rácio de solvabilidade de 89%.

O processo de privatização prevê, a partir de 20 de Fevereiro de 2024, um concurso limitado com prévia qualificação para seleccionar um parceiro estratégico que adquirirá até 51% das acções da empresa.

Além disso, será realizada uma oferta pública de venda de até 10% do capital social, reservando 5% para trabalhadores da CV Handling e, no mínimo, 5% para emigrantes cabo-verdianos.