Portugal: EasyJet anuncia extensão das operações em Cabo Verde até ao Verão de 2025

A companhia aérea EasyJet anunciou hoje a extensão das operações em Cabo Verde até ao Verão de 2025, no dia que faz o segundo voo de Portugal para o arquipélago, desta vez a partir da cidade do Porto.

Na terça-feira, 29, a companhia aérea ‘low cost’ EasyJet inaugurou as suas operações para Cabo Verde, com o voo Lisboa-Sal, em terá duas rotas (Porto-Sal e Lisboa-Sal) e seis frequências semanais.

“Em Maio, a companhia aérea anunciou o lançamento desta nova rota da ilha do Sal para Lisboa e Porto, com cerca de 50 mil lugares disponíveis para a época de inverno. A EasyJet revela hoje que vai prolongar até ao Verão de 2025 as suas operações em Cabo Verde a partir de ambas as cidades portuguesas. Os voos para a época de Verão estarão disponíveis para reserva nas próximas semanas”, informou a companhia aérea, através de um comunicado enviado hoje à Inforpress.

Os voos terão quatro frequências semanais, ou seja, às terças, quartas, quintas e sábados, a partir de Lisboa e duas a partir do Porto às quartas e aos sábados, passando a EasyJet a oferecer desde Lisboa 32 destinos diferentes e 29 desde o Porto.

De acordo com a mesma fonte, os voos são assegurados por aeronaves A320 Neo, motivo que leva a EasyJet a basear três aviões Neo em Lisboa e dois no Porto, durante este Inverno.

“Com a crescente procura por viagens para destinos tropicais, a EasyJet responde ao interesse dos seus passageiros com a introdução destas novas rotas, oferecendo tarifas acessíveis para um destino com uma grande ligação aos portugueses e com uma oferta cultural sem fim”, frisou a companhia

O primeiro voo da EasyJet de Portugal para Cabo Verde aterrou na ilha do Sal com 186 passageiros a bordo, um voo que foi recebido pelas autoridades cabo-verdianas, incluindo o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, e o CEO da Cabo Verde Airports, Jorge Benchimol Duarte.

Os voos da companhia aérea ‘low cost’ para Cabo Verde, partindo de Lisboa e Porto, têm um custo de 83 euros e 99 cêntimos (aproximadamente 9.259 escudos), sem mala de porão incluída.