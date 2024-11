Brasil reforça compromisso de cooperação turística com CPLP

Reunião de ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa aconteceu em São Tomé e Príncipe e definiu um plano de acção para o período 2024-2026.

Os estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) vão reforçar a cooperação para o desenvolvimento sustentável do sector turístico, com ênfase para a biodiversidade e à inclusão socioeconómica, avança a Agência Gov. A renovação do compromisso consta da Declaração Final da XII Reunião de Ministros do Turismo do grupo, realizada esta semana em São Tomé e Príncipe.

No encontro, sob o tema “Turismo Sustentável e Inclusivo: Desafios e Oportunidades”, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste definiram um Plano de Ação 2024-2026, alinhado à Agenda 2030 das Nações Unidas. O documento envolve pontos como o apoio à gestão ambiental de orlas costeiras da Rede de Reservas da Biosfera da UNESCO e o fomento a actividades produtivas e criativas.

O plano, explica a Agência Gov, prevê ainda avanços na criação da Rede de Geoparques UNESCO da comunidade, para favorecer a preservação e a valorização do património geológico, natural e cultural, bem como a promoção e a divulgação de boas práticas de acessibilidade. Neste sentido, o texto define a partilha de manuais sobre a temática, além da troca de experiências sobre novas técnicas de administração de territórios com fins turísticos.

INTEGRAÇÃO - O plano de acção da CPLP estabelece a partilha de projetos de capacitação e a oferta de cursos de qualificação profissional a trabalhadores e empresários do turismo por instituições dos estados-membros. Outra iniciativa é o estímulo ao empreendedorismo e a investimentos no ramo, através da realização de encontros comerciais para divulgar oportunidades, além do fomento à utilização de novas tecnologias pelas empresas do segmento.

As acções também englobam a definição de estratégias que aumentem a conectividade aérea e a circulação de turistas, bem como o fortalecimento da divulgação multilateral de destinos e atrativos, com a criação de conteúdos digitais, e o desenvolvimento de uma rota turística conjunta. Também haverá esforços para criar redes de informação e monitorização da actividade, incluindo a partilha de legislações e regulamentos.

ORIENTAÇÕES - O Ministério do Turismo brasileiro disponibiliza o Manual de Desenvolvimento de Produtos Turísticos de Geoparques, que orienta quanto a acções de investimento, marketing e de promoção deste nicho de mercado. O objectivo é proporcionar a adesão de mais localidades nacionais à Rede Global de Geoparques da UNESCO, que promove o desenvolvimento sustentável e a economia criativa das áreas contempladas.

Actualmente, o Brasil conta com o reconhecimento de importantes geoparques, que contribuem para o conhecimento científico e a valorização do património natural e cultural do país: Uberaba, em Minas Gerais; Araripe, entre o Ceará, Pernambuco e o Piauí; Seridó, no Rio Grande do Norte; Caminhos dos Cânions do Sul, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e Caçapava do Sul e Quarta Colônia, no território gaúcho.