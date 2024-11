Movimento cresceu nos aeroportos no terceiro trimestre

O movimento de aviões, passageiros, carga e correio nos aeroportos nacionais aumentou no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Agência de Aviação Civil consultados hoje pela Lusa.

O aumento de carga transportada, que é maioritariamente internacional, foi o mais expressivo, com um incremento de 42%, para 295 toneladas, sobretudo graças à carga movimentada na ilha do Sal.

O correio, na maioria doméstico, também cresceu mais de um quinto (+22%), superando as 100 toneladas.

Durante o terceiro trimestre deste ano, o movimento de passageiros ascendeu a 788.171 entradas e saídas dos aeroportos do arquipélago, mais 16% que no mesmo período de 2023, enquanto o movimento de aeronaves cresceu 11%, para 8.299.

Os números estão em linha com os dados que apontam para um crescimento da actividade económico, sobretudo centrada no turismo, com aumento do número de visitantes que passam pelo país.