Cabo Verde recebe primeiro iate de luxo da marca Ritz-Carlton

Cabo Verde recebeu esta quinta-feira, 07, o primeiro iate de luxo da marca Ritz-Carlton, atracado no cais da Praia e com partida programada para São Vicente.

O PCA da Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, com uma delegação da ENAPOR, chefiada pelo Administrador Executivo Nelson Freire, esteve a bordo para dar as boas-vindas à tripulação e aos passageiros.

“Parte de um dos mais conceituados grupos globais de hospitalidade, o Ritz-Carlton é sinónimo de experiências exclusivas e excelência de serviço, o que coloca Cabo Verde no mapa dos destinos de turismo de luxo no Atlântico”, escreveu a Cabo Verde TradeInvest no Facebook.

A mesma fonte refere que este marco sublinha o potencial do arquipélago como um destino estratégico para o iatismo, promovendo oportunidades de investimento no sector turístico e reafirmando a posição do país nas rotas internacionais.

“Este é mais um passo no crescimento da nossa economia e na atração de novos investimentos, elevando o nosso perfil no turismo internacional”, lê-se.