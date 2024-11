Presidente da República espera "elevado padrão" e "transparência" de quem gere empresas

​O Presidente da República salientou sábado que com a separação entre proprietários e gestores das empresas é preciso garantir um “elevado padrão” de desempenho, ‘compliance’ e transparência na prestação de contas. José Maria Neves falava no decorrer do IV Congresso dos Auditores e Contabilistas Certificados de Cabo Verde, que decorreu sob o lema "A profissão no contexto da economia digital”.

Segundo o chefe de Estado, os que gerem as empresas devem apresentar resultados aos acionistas, para que sector da auditoria e da contabilidade ganhe uma dimensão fundamental a nível da gestão das empresas. Outra questão abordada pelo Presidente diz respeito às mudanças tecnológicas. “A inteligência artificial tem um impacto disruptivo em tudo", lembrou. Por seu turno, o bastonário da Ordem Profissional de Auditores e dos Contabilistas de Cabo Verde (OPACC), Francisco Sebastião Teixeira, destacou a necessidade de continuar a trabalhar com “dedicação” para acompanhar os novos desafios e as novas oportunidades que as transformações impostas pela economia digital ditam ao exercício da nossa profissão. “Se é certo que a OPACC tem a obrigação de criar as condições para que o desenvolvimento profissional contínuo se faça, também em relação aos temas aqui abordados, cabe sem dúvidas a cada um de nós cuidar para que dediquemos o tempo necessário”, disse, apelando aos profissionais a aprofundar as questões abordadas no congresso.

