Vice-primeiro-ministro participa na Cimeira Financeira de África 2024 em Marrocos

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, participa de 09 a 10 do corrente mês, como orador na Cimeira Financeira de África 2024 (AFIS) em Casablanca, Marrocos.

De acordo com a Inforpress, Olavo Correia participa nesta cimeira como orador a convite do Jeune Afrique Media - Group e da Corporação Financeira Internacional (IFC), membro do Grupo do Banco Mundial.

A participação de Olavo Correia, segundo a mesma fonte, vai reforçar os debates e proporcionar aos participantes da cimeira com novas perspectivas.

De referir que a Cimeira Financeira de África, desde a sua criação em 2021, estabeleceu-se como a plataforma dedicada ao desenvolvimento de uma indústria financeira Africana de classe mundial.

Nas edições anteriores, conforme a mesma fonte, reuniram-se quase mil líderes dos sectores bancário, segurador, mercado de capitais, "fintech", bem como, ministros, reguladores e governadores de bancos centrais de 50 países.

Conforme lê-se ainda na nota de imprensa "num contexto global e africano marcados por uma inflação sustentada e escassez de liquidez, o AFIS proporciona uma plataforma de alto nível para discutir os desafios e oportunidades actuais, como o aumento dos requisitos de capital, o financiamento do comércio, o papel do sector privado na optimização da angariação de fundos locais e a adaptação à regulamentação internacional".