​Produção na Construção Civil aumenta no terceiro trimestre de 2024

No terceiro trimestre de 2024, o Índice homólogo de Produção na Construção Civil fixou-se em 7,2%, taxa 12,8 pontos percentuais (p.p.) superior à observada no trimestre anterior. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foram divulgados esta quinta-feira, 26.

Segundo o INE, no terceiro trimestre de 2024, o índice de produção na construção civil fixou-se em 101,7, correspondendo a um aumento de 7,2% face ao trimestre homólogo. O INE refere que está variação positiva foi impulsionada principalmente pelo aumento das vendas de ferro (11,0%), betume (36.8%), tinta de óleo (267,6%), tinta de água interior (466,0%) e tinta de água exterior (17,5%). “Neste período, todos os grupos de materiais de construção civil (exceto materiais de pintura, 114,3%) tiveram uma variação inferior ao do IPCC (7,2%). Os materiais de pintura (114,3%) e materiais de base (1,0%) tiveram um aumento quando comparados com o trimestre anterior (-10,2% e -2,0%, respectivamente)”, aponta. Em relação à taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil, o INE indica que fixou-se em 3,8% no terceiro trimestre de 2024, aumentando em 6,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao segundo trimestre (-2,4%).

