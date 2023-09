​Índice de produção no segundo trimestre de 2023 regista diminuição de 7,0%

No segundo trimestre de 2023, o índice de produção na construção civil fixou-se em 103,8, correspondendo a uma diminuição de 7,0% face ao trimestre homólogo do ano anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a diminuição do índice foi condicionada principalmente pela diminuição dos materiais de pintura , -5,0%, materiais de base , -7,7%, materiais de instalação e canalização sanitária, -10,2%, e de revestimento, -21,8%.

Os registos apontam que os materiais de base foram os que mais contribuíram na variação negativa global do índice de produção na construção civil, em decorrência do seu peso neste sector.

O INE avançou ainda que a taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil fixou-se em 1,4% no segundo trimestre de 2023, traduzindo um aumento de produção em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. Entretanto, este valor é superior em 9,4 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no trimestre anterior.