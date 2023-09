​Estatísticas dos Transportes no 2º Trimestre 2023 regista aumento na movimentação dos passageiros

Cabo Verde registou, no segundo trimestre deste ano, um acréscimo de 75.527 movimentos de passageiros em comparação com o mesmo período do ano passado, contabilizando assim um total de 559.955, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE apontam um aumento de 15,6% na movimentação dos passageiros no 2º Trimestre 2023.

O INE informou que ocorreu um total de 6.560, traduzindo em um aumento de 11,4%, no movimento de aeronaves, correspondendo a um acréscimo de 673 movimentos de aeronaves em relação ao período homólogo.

Em relação às cargas, os dados divulgados apontam um total de 206.303, um aumento de 15,4%, um acréscimo de 27.587 quilogramas de carga em relação ao mesmo período do ano de 2022, nos movimentos de cargas.

Foram contados um total de 88.159, um aumento de 6,1%, quilogramas de correios, correspondendo a um acréscimo de 5.069 quilogramas de correios em relação ao período homólogo, nos movimentos de correios.

Em termos de transportes marítimos, correram 1.914, apontando assim uma redução de 1,5% nos movimentos de navios nos portos de Cabo Verde, correspondendo a um decréscimo de 29 movimentos em relação ao mesmo período do ano anterior, nos movimentos de navios.

Foi observado um total de 612.664, apontado uma redução de 2,8% nas toneladas de mercadorias movimentadas nos portos de Cabo Verde, sendo 17.577 toneladas a menos em comparação com o período homólogo.

Os dados do INE indicaram que foram contabilizados 316.972, um aumento de 8,3% nos movimentos de passageiros nos portos de Cabo Verde, o que representou um aumento de 24.417 movimentos de passageiros em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Ocorreu um aumento de 7,7% nos movimentos dos contentores, correspondendo a 1.713 contentores a mais do que no mesmo período de 2022, nos movimentos de contentores de 20 pés.

Em relação aos movimentos de transportes terrestres, houve um aumento total de 681, apontando uma diminuição de 6,5% em relação ao mesmo período do ano de 2022, correspondendo a um decréscimo de 48 quilômetros de extensão em relação ao período homólogo, nos movimentos de extensão de percursos.

Totalizaram 126.891, um aumento de 4,2%, com 5.069 horas trabalhadas a mais em comparação com o mesmo período do ano de 2022, nas horas trabalhadas pelos autocarros. Foi registrado um total de 5.993.254, um aumento de 1,8%, com 107.092 passageiros transportados a mais do que no mesmo período do ano de 2022, no total de passageiros transportados nos autocarros.

Em termos absolutos, os dados do INE apontam um total de 29, uma diminuição de 6,6%, com dois passageiros a menos em comparação com o período homólogo, no Índice de passageiro por quilômetro nos diversos percursos.

Os dados totalizaram 6.392.807, correspondendo um aumento de 0,2%, com 13.698 lugares oferecidos a mais do que no mesmo período de 2022, no total de lugares oferecidos.