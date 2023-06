​Produção na Construção Civil diminuiu no 1º trimestre de 2023

A produção na construção civil diminuiu 3,8%, em relação ao período homólogo do ano anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira.

Segundo o INE, no primeiro trimestre de 2023, o índice de produção na construção civil fixou-se em 102,3, correspondendo a uma diminuição de 3,8% face ao trimestre homólogo do ano anterior. O INE indicou que a diminuição do índice neste trimestre foi condicionada principalmente pela diminuição dos materiais de instalação e canalização sanitária (-2,9%), materiais de pintura (-7,4%), materiais de base (-7,7%), materiais de revestimento (-14,2%) e materiais de esquadria (-19,3%). Os mesmos dados apontam que os materiais de base foram os que mais contribuíram na variação (negativa) global do índice de produção na construção civil, em decorrência do seu peso na construção civil. A mesma fonte mostra que a taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil fixou-se em -7,9% no primeiro trimestre de 2023, traduzindo uma diminuição da produção em relação ao quarto trimestre do ano de 2022.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.