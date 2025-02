TACV opera para EUA e Brasil só depois de recuperar ETOPS – Governo

O ministro do Turismo e Transportes disse hoje que o desejo do Governo é que a TACV consiga recuperar, “ainda este ano”, o ETOPS (operação de grande alcance) para garantir voos para os EUA e o Brasil.

Instado para quando a TACV começará a voar para os Estados Unidos de América, José Luís Sá Nogueira afirmou que o Governo tem o interesse que a transportadora aérea nacional ligue a diáspora cabo-verdiana à terra natal e que os EUA constituem um “objectivo importante, devido à natureza da nossa comunidade (ali residente)”.

José Luís Sá Nogueira escusou-se a avançar uma data para que a transportadora aérea nacional consiga o ETOPS, porque, frisou, na aviação civil há um conjunto de variáveis que fazem parte da equação, que é “complexa”.

“Há variáveis que não se domina e há variáveis que temos o controle”, apontou o governante.

José Luís Sá Nogueira, que falava à imprensa à margem das jornadas médicas aeronáuticas, a decorrer na cidade da Praia, admitiu que a companhia aérea de bandeira perdeu o ETOPS, porque esteve “praticamente dois anos sem operar”.

“Na aviação civil, quando se tem muito tempo sem operar, é quase que começar tudo de novo, em termos dos requisitos técnico-operacionais”, afirmou o ministro que tutela o departamento governamental dos transportes.

A TACV, adiantou o governante, recuperou os voos para a Europa, mas quando se trata de voos que implica a travessia do Atlântico, em que é necessário ter aquilo que se chama de aeroporto intermitente, “é necessário que a tripulação, de novo, esteja preparada e que as condições técnicas e operacionais sejam submetidas à autoridade de aeronáutica civil”.

Segundo ele, é necessário ainda que haja uma “articulação com a autoridade aeronáutica dos EUA e do Brasil, para que se retomem os voos com base no ETOPS”.

“O ETOPS ganha-se e perde-se ao mesmo tempo por causa desta situação da segurança”, apontou Sá Nogueira, acrescentando que dispõe de informação segundo a qual, “muitos dos processos inerentes à preparação do ETOPS já foram concluídos”.