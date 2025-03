Cabo Verde na Feira Internacional de Turismo de Berlim 2025

Cabo Verde vai participar na edição deste ano da Feira Internacional de Turismo de Berlim (ITB), que ocorrerá de 4 a 6 de Março em Berlim.

Segundo o Instituto do Turismo o evento é "um espaço crucial para a promoção do destino Cabo Verde" e será "uma oportunidade para os operadores turísticos nacionais fortalecerem sua rede de contatos, descobrirem as últimas tendências do sector, promoverem seus serviços em escala global, bem como explorarem novas inovações no setor do turismo".

A ITB é um dos maiores e mais renomados eventos do setor turístico a nível mundial. Cabo Verde, que tem mantido uma presença regular neste evento que acontece desde 1966, contará este ano com um estande de 36 m2.

Cabo Verde será representado por uma delegação chefiada pela administradora executiva do Instituto do Turismo, Vânia Rodrigues. Do grupo fazem parte, além do pessoal do Instituto, treze operadores turísticos nacionais assim como a Embaixada de Cabo Verde em Berlim.