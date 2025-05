Estudo propõe Agência Nacional e Fundação de Investigação para impulsionar a Economia Azul

​Estudos recomendam a criação de uma Agência Nacional de Desenvolvimento da Economia Azul e de uma Fundação de Investigação Científica. O objectivo é dotar o país de um parque científico e tecnológico dedicado.

Realizados no âmbito do projecto “Reforçar as Capacidades Nacionais no Domínio da Inovação e Investigação para a Promoção da Economia Azul” – financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento (AECID), os estudos foram hoje apresentados em São Vicente.

Aníbal Medina, um dos consultores responsáveis pelo trabalho, destaca as potencialidades do país e sublinha a necessidade de uma estratégia nacional integrada para a economia azul.

“Aponta no sentido do desenvolvimento institucional pela via de parques científicos e tecnológicos dedicados à nossa economia azul. Costumo dizer que, aqui em Cabo Verde, até a nossa economia verde é azul: temos um país que é mais do que 99 % mar. Portanto, desde a dessalinização da água do mar, as energias renováveis, a diversidade dos recursos, este parque científico e tecnológico é importante como instrumento para congregar todo esse potencial que já existe. Agora, é preciso que haja definição de políticas públicas de investigação, inovação e desenvolvimento na área da economia azul, e isso é da responsabilidade do Estado; é por isso que surge a Agência, com funções diferentes das do parque, mas todos, portanto, remando na mesma direção, na mesma maré”, afirma.

Segundo o especialista, a proposta visa conciliar desenvolvimento económico sustentável e inovação tecnológica num quadro harmonizado.

“Confluem basicamente para a criação de um ambiente em que uma iniciativa de desenvolvimento possa florescer, expandir-se e constituir-se como mais-valia no desenvolvimento nacional, contrariamente à actual conjuntura. Pretendemos que esse processo seja estrutural e não conjuntural. Não queremos uma série de instituições dispersas, temos empresas ávidas de desenvolvimento e actores diversos, mas precisamos colocá-los num ambiente onde possam interagir, onde se desenvolvam talentos e onde floresçam ideias de progresso, quer para a biotecnologia marinha e para assumirmos a nossa natureza insular, oceânica e tropical”, refere.

Os documentos, intitulados “Estudo de benchmarking sobre o funcionamento das plataformas de inovação nacional e internacional que permite a criação de ambientes favoráveis à inovação no âmbito da Economia Azul” e “Plano ou Modelo de Transferência de conhecimentos de investigação e inovação tecnológica para as empresas públicas e privadas no âmbito da Economia Azul”, identificam e mapeiam as bases para o desenvolvimento deste campo. Ambos propõem a criação de uma plataforma única que agregue todas as iniciativas existentes, adaptando-as aos desafios actuais e privilegiando os mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia para o sector empresarial.