“Cabo Verde pode duplicar o PIB com reforço das competências digitais” - secretário de Estado

​O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, disse hoje que Cabo Verde pode duplicar o PIB se reforçar as competências digitais, com impacto directo na vida das pessoas, empresas e na economia nacional.

Pedro Lopes falava à imprensa à margem do workshop “Estratégia nacional de competências e prontidão digital”, no âmbito do projecto “Digital Cabo Verde”, que decorre na cidade da Praia.

“Nós queremos desenvolver uma estratégia forte de competências digitais para empresas, pessoas e a sociedade em geral, com o objectivo de termos um país preparado para a sociedade da informação”, declarou.

A mesma fonte indicou que o estudo realizado mostra que “há um potencial real para duplicar” o Produto Interno Bruto (PIB) nacional se se conseguir reforçar essas competências em todas as frentes.

Segundo Pedro Lopes, o estudo, que envolveu mais de mil pessoas de diferentes ilhas e grupos sociais, serviu para avaliar a prontidão dos cabo-verdianos no que toca às competências digitais, e vai alimentar directamente a construção da nova estratégia nacional.

Considerou ainda que as áreas analisadas incluem inteligência artificial, trabalho com dados e outras competências emergentes que podem acelerar a transformação digital.

“Não queremos apenas acesso à internet, queremos acesso com propriedade, com uso consciente e transformador. A internet deve servir para aprender línguas, fazer formações, empreender. Não apenas para entretenimento”, reforçou.

O secretário de Estado da Economia Digital reconheceu que embora os dados da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) apontem para 90 acessos à internet por cada 100 habitantes e uma redução significativa do custo do serviço o desafio agora é garantir que esse acesso se traduza em impacto.

“O custo baixou, temos pacotes ilimitados por 4.500 escudos. Mas mais do que falar de valores, queremos focar no uso. A questão é: o que as pessoas estão a fazer com esse acesso? É aí que entra a nossa responsabilidade colectiva”, disse, exortando a um envolvimento activo de famílias, professores e instituições na promoção do uso produtivo da internet.

Pedro Lopes ressaltou também o esforço do Governo em democratizar o acesso à conectividade, referindo que já existem “mais de 80 praças digitais com internet gratuita” e que a ideia é reforçar a infraestrutura em escolas, universidades e espaços de empreendedorismo.

“Queremos uma verdadeira nação digital. Para isso, temos que começar de dentro”, finalizou.

O workshop insere-se no âmbito do projecto “Digital Cabo Verde”, financiado pelo Banco Mundial e implementado pela Direção-geral das Telecomunicações e Economia Digital, Pró-Empresa e Cabo Verde Digital.

Durante o evento vão ser apresentados os resultados da Análise Nacional de Competências Digitais, conduzida com base em mais de mil inquéritos, grupos focais e entrevistas.

A análise vai identificar assimetrias geográficas, lacunas formativas e oportunidades de parceria para o fortalecimento do ecossistema digital cabo-verdiano.