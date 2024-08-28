Dakar Air Cargo inaugura ligação aérea de carga entre Sal e Senegal

A ilha do Sal recebeu, esta sexta-feira, dia 22, o voo inaugural da Dakar Air Cargo, uma iniciativa de transporte aéreo que conecta Cabo Verde ao Senegal e transporta produtos frescos.

A operação é liderada por Josh Angulo, ex-campeão mundial de windsurf e empresário, que atua como representante da Dakar Air Cargo em Cabo Verde, abrindo um “importante corredor comercial” entre as duas nações.

Em declarações à Inforpress, Angulo destacou a importância simbólica do voo, mesmo com uma carga abaixo da capacidade máxima de 8 toneladas do avião ATR.

"Este é mais um passo importante na ligação entre Cabo Verde e a CEDEAO e aproveitamos para trazer os produtos frescos, especialmente peixes e mariscos", afirmou.

A frequência dos voos dependerá da procura dos clientes. A intenção é que, com a adesão de mais empresas e empreendedores, a operação possa expandir-se para outras ilhas de Cabo Verde.

A nova ligação aérea com Dakar é vista como um grande benefício para a ilha do Sal, que vive um momento de crescente dinamismo económico.

Segundo Josh Angulo, a iniciativa cria "uma nova ponte para o comércio", beneficiando tanto os cabo-verdianos como os estrangeiros.

O projecto visa contribuir para a concretização do sonho de ligar Cabo Verde ao mercado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) por via aérea.

"A operação da Dakar Air Cargo representa uma promessa de fortalecer as trocas comerciais e o desenvolvimento regional que reforça a posição de Cabo Verde como um ponto de conexão estratégico na África Ocidental", destacou.