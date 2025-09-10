Governo dos Açores vê possibilidade de novos voos ligando Boston, Terceira e Praia

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Arturo Lima, manifestou hoje a convicção de que será possível reforçar as ligações aéreas entre os Estados Unidos, os Açores e Cabo Verde, tendo em conta a forte presença de comunidades cabo-verdianas e açorianas na diáspora.

“Julgo que é possível aumentar essas escalas. Há uma comunidade muito grande de Cabo Verde em Boston, naquela zona do Rhode Island, como também uma comunidade enorme de Cabo Verde na ilha Terceira, nos Açores”, afirmou o governante à comunicação social após apresentar cumprimentos ao Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Actualmente, os voos da transportadora SATA fazem a ligação Boston–Ponta Delgada–Praia, mas Arturo Lima considera viável que esta rota seja expandida.

“Será possível também, para as duas comunidades, de Cabo Verde e dos Açores, criar ou reforçar uma ligação entre Boston, Terceira e Praia.”

Segundo o vice-presidente, essa medida beneficiaria não só a mobilidade, mas também o relacionamento entre os dois arquipélagos.

“Haverá toda a disponibilidade e interesse nestes dois povos, com amizade de muitos anos, para que se possa estreitar as relações. A conectividade aumentada será sempre benéfica para ambos”, sublinhou.

No encontro com o Primeiro-ministro, foram ainda abordados temas ligados à cooperação no seio da Macaronésia, à investigação científica, à cibersegurança e às alterações climáticas.