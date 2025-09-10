Implementação do 5G em Cabo Verde começa ainda este ano - Ministro da Economia Digital

​O ministro da Economia Digital, Olavo Correia, anunciou hoje, durante a apresentação da estratégia para a implementação do 5G em Cabo Verde, a introdução desta tecnologia ainda este ano.

Trata-se de uma estratégia que marcará um passo importante na transformação digital no arquipélago.

Em declarações à imprensa, o também vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças explicou que a implementação do 5G insere-se num programa mais amplo que visa transformar Cabo Verde numa verdadeira nação digital.

Segundo assegurou, o 5G trará avanços significativos para o país, como, garantir serviços públicos digitais na proximidade com qualidade e segurança a todos os cidadãos, abrangendo áreas como educação, saúde, segurança, indústria, logística e economia.

“Vai aumentar a velocidade, vai reduzir a latência e vai garantir a conexão com milhões de dispositivos ao mesmo tempo, o que permite que nós consigamos prestar um serviço de qualidade aos nossos concidadãos no país e na diáspora”, reforçou.

Olavo Correia explicou que a estratégia para o 5G baseia-se num estudo elaborado por uma empresa internacional que será analisado com a participação de várias entidades, incluindo operadores privados, universidades, a entidade reguladora, parceiros internacionais como o Banco Mundial e o Banco Africano.

“Há uma vontade muito forte do Governo de Cabo Verde porque isso vai ser transformacional e vamos avançar em relação à sua implementação após a aprovação e a validação do estudo”, disse.

Quanto ao custo, afirmou que o objectivo é tornar o 5G competitivo e acessível, sem aumento no custo para os utilizadores, reafirmando o compromisso do Governo com a inclusão digital.

“Queremos mais concorrência para garantir melhores serviços e preços mais baixos para os cidadãos em todo o país e na diáspora,” concluiu.

A Estratégia Nacional para o 5G constitui, segundo o Governo, um marco decisivo para a consolidação de Cabo Verde como plataforma digital e de interconexão no Atlântico, reforçando a atractividade do país para o investimento, a inovação e a competitividade global.