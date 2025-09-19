INPS inicia preparativos para leilões de depósito

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) confirmou, hoje, que estão a decorrer os preparativos para leilões de depósitos. Segundo o Presente do INPS, serão divulgadas novas informações relativamente ao processo, que deverá ocorrer ainda este ano.

Mário Fernandes fez esta declaração, à margem do lançamento da Revista banda desenhada“ Aventuras da Proteção Social”.

Por sua vez, o Ministro da Família e da Inclusão Social sublinhou que os leiloes vão ser em moldes que permitam defender o interesse dos contribuintes e do país, para que o sistema de proteção social chegue a mais cabo-verdianos e com mais qualidade.

“Se você, enquanto, cidadão e depositante, vai fazer um empréstimo, vai depositar o seu dinheiro no banco que lhe oferece melhores condições, porque é que o INPS não pode fazer isso?”, comparou.

O governante informou ainda que o Banco Central já está envolvido no processo, resolvendo todos os problemas em termos daquilo que devem ser os procedimentos.