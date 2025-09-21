Mário Sanches eleito presidente da Associação de Turismo de Santiago

A eleição põe fim a um interregno na presidência de um ano, provocado pela morte do anterior presidente, Eugénio Inocêncio. Com a nova liderança, a Associação de Turismo de Santiago (ATS) reafirma o compromisso de reforçar o posicionamento da ilha como destino de referência, apostando na valorização do património cultural, histórico e natural e na adaptação às exigências de um mercado cada vez mais competitivo.
O novo Conselho Directivo é composto por Mário Sanches (presidente), Alexandre Abade e Maria da Ressurreição Graça (vice-presidentes), José Carlos Gonçalves (vogal), Sandra Rodrigues (tesoureira), e os suplentes Melissa Inocêncio e Andreas Shafer.
A mesa da Assembleia Geral é presidida por Jorge Teixeira, tendo como vogal Paula Lima, secretária Elisandra Barbosa e suplente Claudino Silveira. Já o Conselho Fiscal é presidido por Loide Monteiro, acompanhado por João Baptista de Carvalho (vogal), Felisberto Veiga (secretário) e Aguinaldo Borges (suplente).
A nova liderança da ATS pretende apostar em parcerias estratégicas e em iniciativas que contribuam para reforçar a presença de Santiago no mapa turístico nacional e internacional.