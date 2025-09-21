Economia

Mário Sanches eleito presidente da Associação de Turismo de Santiago

PorExpresso das Ilhas,21 set 2025 9:31

A Associação de Turismo de Santiago (ATS) tem nova direcção. Mário Sanches foi eleito presidente este sábado, 20 de Setembro, na cidade da Praia, em assembleia marcada pela participação de 19 associados. A lista obteve 18 votos a favor e uma abstenção.

A eleição põe fim a um interregno na presidência de um ano, provocado pela morte do anterior presidente, Eugénio Inocêncio. Com a nova liderança, a Associação de Turismo de Santiago (ATS) reafirma o compromisso de reforçar o posicionamento da ilha como destino de referência, apostando na valorização do património cultural, histórico e natural e na adaptação às exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

O novo Conselho Directivo é composto por Mário Sanches (presidente), Alexandre Abade e Maria da Ressurreição Graça (vice-presidentes), José Carlos Gonçalves (vogal), Sandra Rodrigues (tesoureira), e os suplentes Melissa Inocêncio e Andreas Shafer.

A mesa da Assembleia Geral é presidida por Jorge Teixeira, tendo como vogal Paula Lima, secretária Elisandra Barbosa e suplente Claudino Silveira. Já o Conselho Fiscal é presidido por Loide Monteiro, acompanhado por João Baptista de Carvalho (vogal), Felisberto Veiga (secretário) e Aguinaldo Borges (suplente).

A nova liderança da ATS pretende apostar em parcerias estratégicas e em iniciativas que contribuam para reforçar a presença de Santiago no mapa turístico nacional e internacional.

