PIB cresce 6,2% no 2º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,2% no segundo trimestre de 2025, mais 2,5 pontos percentuais (p.p.) do que no primeiro trimestre, divulgou, hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os resultados das Estatísticas das Contas Nacionais Trimestrais, correspondentes ao 2º Trimestre de 2025, indicaram, do lado da oferta, um aumento de 5,9% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base,

No VAB os sectores que assinalaram crescimento foram a Agricultura, com aumento de 11,8%, a Construção com 23,2%, Transporte e Armazenagem com 7,9%, assim como o Alojamento e Restauração com 15,0%.

O VAB do ramo das Indústrias Transformadoras registou uma diminuição de 0,01% (-3,2%, no 1º trimestre de 2025), tendo uma contribuição nula para a variação total do crescimento do PIB. Registou-se também uma diminuição de 3,4%, em volume, no sector do Comércio, quando comparado com mesmo trimestre de 2024.

Por sua vez, os Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, em termos reais, apresentaram uma variação homóloga positiva de 8,3% no 2⁠º trimestre, contribuindo em 1,3 p.p. para a variação total do PIB.

Na óptica da despesa, os resultados revelam que o consumo final (privado e público) cresceu de 3,3% no 2⁠º trimestre de 2025 (+1,3% no trimestre anterior). O consumo privado aumentou 2,7% (+2,0% no 1⁠º trimestre), já o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga positiva de 5,2%.

Ainda no mesmo trimestre em análise, o Investimento registou uma variação homóloga positiva de 12,3%, em volume, no 2⁠º trimestre de 2025 (+6,1% no trimestre anterior).

Relativamente às Exportações de Bens e Serviços, registou-se uma variação homóloga positiva de 3,2%. As exportações de bens caíram 10% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto as exportações de serviços aumentaram 8,6%.

As Importações de Bens e Serviços, em volume, aumentaram 0,2% em termos homólogos (-7,3% no trimestre anterior), observando-se um aumento de 0,9% nas importações de bens e uma diminuição de 2,6% nas de serviços.