Nova direcção da Associação de Turismo de Santiago quer destino sustentável

A nova direcção da Associação de Turismo de Santiago (ATS) tomou posse este sábado, na cidade da Praia, com o compromisso de reforçar parcerias e transformar a ilha num destino inclusivo.

O acto foi presidido pelo ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, que expressou confiança na nova direcção liderada por Mário Sanches, e reiterou o compromisso do Governo em apoiar o sector.

“Estamos convictos de que os novos órgãos farão um excelente trabalho, com o suporte do Ministério e do Instituto do Turismo de Cabo Verde”, disse.

O governante destacou o “forte potencial” de Santiago e considerou que a associação tem um “legado importante” e um papel essencial no desenvolvimento turístico da ilha.

O novo presidente, Mário Sanches, sublinhou que a prioridade da direcção é transformar o potencial turístico de Santiago em oportunidades concretas de negócio, rendimento e qualidade de vida para as comunidades locais.

“Estamos motivados para trabalhar e fazer crescer o turismo na ilha de Santiago e em Cabo Verde”, afirmou, defendendo uma actuação baseada em “ambição, visão estratégica e sentido de equipa”.

Entre as metas definidas, o responsável apontou o reforço das parcerias com o Governo, câmaras municipais, agências de viagens e organizações da sociedade civil, bem como a promoção e o marketing do destino Santiago.

Sanches sublinhou ainda a importância da segurança, da acessibilidade e da inovação tecnológica para responder às exigências do turismo moderno.

Questionado sobre os desafios desta nova etapa, o presidente da ATS identificou como principal missão fazer da ilha “um destino turístico de excelência, inclusivo e sustentável”, com forte aposta no diálogo entre todos os sectores.

A nova direcção foi eleita com 18 votos a favor e apenas uma abstenção no dia 20 de Setembro, após um interregno de um ano motivado pelo falecimento do presidente Eugénio Inocêncio.

Lista dos novos órgãos sociais da ATS: presidente, Mário Sanches;

Conselho directivo: Mário Sanches (presidente), Agostinho Abade, Maria Graça, José Gonçalves, Sandra Rodrigues, Melissa Inocêncio e Andreas Shafer;

Assembleia geral: presidente Jorge Teixeira, Paula Lima, Elisandra Barbosa, Claudino Silveira; conselho fiscal: presidente Loide Monteiro, João Carvalho, Felisberto Veiga e Aguinaldo Borges.