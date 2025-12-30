PIB cresceu 7,3% no terceiro trimestre - INE

O Produto Interno Bruto (PIB) registou, no terceiro trimestre de 2025, uma variação homóloga positiva de 7,3% em termos reais, mais 1,1 pontos percentuais do que no trimestre anterior. Os dados constam das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)

Pela óptica da produção, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a preços de base, aumentou 6,4% em volume, superando em 0,6 pontos percentuais o crescimento observado no segundo trimestre. Entre os ramos de actividade, as Indústrias Transformadoras, a Construção, os Transportes e Armazenagem e a Administração Pública apresentaram contributos positivos para a variação do PIB. Em sentido contrário, a Agricultura, pecuária e silvicultura registou uma diminuição de 15,5%, com um contributo negativo de 0,6 pontos percentuais para o crescimento total do PIB.

As Indústrias Transformadoras registaram uma variação homóloga positiva de 15,2%, contribuindo em 0,8 pontos percentuais para o crescimento do PIB. O ramo da Construção aumentou 17,2%, com um contributo de 0,6 pontos percentuais. O ramo dos Transportes e Armazenagem cresceu 12,6%, tendo contribuído em 1,3 pontos percentuais para a variação total do PIB. Os Impostos líquidos de subsídios sobre os produtos apresentaram uma variação homóloga positiva de 11,8%, com um contributo de 1,9 pontos percentuais.

Na óptica da despesa, o crescimento do PIB resultou do aumento do consumo final e do investimento. O Consumo Final registou uma variação homóloga positiva de 4,3%, reflectindo um aumento de 3,0% no consumo privado e de 8,7% no consumo público. O Investimento apresentou uma variação homóloga positiva de 53,7% em volume, face a 12,3% no trimestre anterior.

No sector externo, as Exportações de bens e serviços diminuíram 3,8% em volume no terceiro trimestre, após um crescimento de 3,2% no trimestre anterior. As exportações de bens registaram uma variação negativa de 5,3% e as exportações de serviços de 3,0%. As Importações de bens e serviços aumentaram 9,2% em volume, com variações positivas de 9,2% nas importações de bens e de 9,0% nas importações de serviço.

No acumulado dos três primeiros trimestres de 2025, o PIB cresceu 5,7% em termos reais. De acordo com o INE, este crescimento ficou associado, sobretudo, às actividades da Construção, Indústrias Extractivas, Transportes e Armazenagem, Alojamento e Restauração, Actividades de Serviços às Empresas e aos Impostos líquidos de subsídios sobre os produto.