Cabo Verde Airlines cancela dois voos domésticos por avaria técnica

Em comunicado, a companhia aérea explica que a decisão teve por base razões operacionais, sublinhando que a segurança dos passageiros e da tripulação é sempre a prioridade máxima.
Perante os cancelamentos, a transportadora avançou de imediato com medidas para reduzir os constrangimentos causados aos passageiros, procedendo à sua realocação em dois voos programados para hoje, 16, com partida de São Vicente para a Praia.
O primeiro voo tinha a partida prevista para as 14h00 e o segundo para as 17h50.