Cabo Verde Airlines cancela dois voos domésticos por avaria técnica

A Cabo Verde Airlines cancelou, ontem, 15, dois voos domésticos devido a uma avaria técnica numa das aeronaves que assegura as ligações interilhas. Os voos afetados foram o Sal–São Vicente (VR 4123) e o São Vicente–Praia (VR 4203).

Em comunicado, a companhia aérea explica que a decisão teve por base razões operacionais, sublinhando que a segurança dos passageiros e da tripulação é sempre a prioridade máxima.

Perante os cancelamentos, a transportadora avançou de imediato com medidas para reduzir os constrangimentos causados aos passageiros, procedendo à sua realocação em dois voos programados para hoje, 16, com partida de São Vicente para a Praia.

O primeiro voo tinha a partida prevista para as 14h00 e o segundo para as 17h50.