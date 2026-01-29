Economia

AAC alerta para perturbações nos voos domésticos devido a redução temporária de aeronaves

PorSheilla Ribeiro,29 jan 2026 16:22

A Agência de Aviação Civil (AAC) alertou hoje que poderão ocorrer perturbações na conectividade aérea nos próximos dias, na sequência de uma diminuição temporária de aeronaves nas operações domésticas, motivada por razões técnicas.

Em comunicado, a AAC recomenda aos passageiros que se mantenham atentos aos canais oficiais de comunicação para eventuais atualizações.

Quem necessitar de informações sobre reprogramação de voos, assistência ou outros apoios deve contactar directamente a companhia aérea ou a agência de viagens emissora do bilhete, utilizando os contactos disponibilizados, como email ou telefone.

Os passageiros com voos de ligação internacional devem igualmente entrar em contacto com a companhia aérea ou a agência de viagens onde adquiriram o bilhete.

A AAC garantiu que está a acompanhar a situação de forma contínua e empenha-se em assegurar a adopção de todas as medidas necessárias para a normalização das operações.

Autoria:Sheilla Ribeiro,29 jan 2026 16:22

Editado porAndre Amaral  em  29 jan 2026 17:19

