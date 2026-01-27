Avarias e mau tempo condicionam voos da Cabo Verde Airlines

A Cabo Verde Airlines informou esta segunda-feira, 26, que está a enfrentar perturbações significativas nas suas operações, tanto nas ligações domésticas como internacionais, devido a questões operacionais.

Segundo a companhia aérea, os constrangimentos resultam de avarias registadas em algumas das aeronaves que integram a sua frota, situação que foi ainda agravada por condições meteorológicas adversas.

Em comunicado, a Cabo Verde Airlines garante que está a trabalhar de forma diligente para restabelecer a normalidade das operações com a maior brevidade possível, assegurando, em simultâneo, a proteção e o acompanhamento de todos os passageiros afetados.

A empresa informa ainda que a sua equipa de Suporte ao Cliente encontra-se disponível para prestar esclarecimentos e está em contacto permanente com os passageiros.