Economia

Avarias e mau tempo condicionam voos da Cabo Verde Airlines

PorSheilla Ribeiro,27 jan 2026 8:04

A Cabo Verde Airlines informou esta segunda-feira, 26, que está a enfrentar perturbações significativas nas suas operações, tanto nas ligações domésticas como internacionais, devido a questões operacionais.

Segundo a companhia aérea, os constrangimentos resultam de avarias registadas em algumas das aeronaves que integram a sua frota, situação que foi ainda agravada por condições meteorológicas adversas.

Em comunicado, a Cabo Verde Airlines garante que está a trabalhar de forma diligente para restabelecer a normalidade das operações com a maior brevidade possível, assegurando, em simultâneo, a proteção e o acompanhamento de todos os passageiros afetados.

A empresa informa ainda que a sua equipa de Suporte ao Cliente encontra-se disponível para prestar esclarecimentos e está em contacto permanente com os passageiros. 

Tópicos

Cabo Verde Airlines avaria mau tempo voos

Autoria:Sheilla Ribeiro,27 jan 2026 8:04

Editado porAndre Amaral  em  27 jan 2026 8:19

