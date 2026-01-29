Four Points reforça oferta turística de São Vicente

São Vicente passa a contar com um novo hotel de alto nível, com a inauguração do Four Points by Sheraton, o primeiro do grupo Marriott em Cabo Verde. O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, destaca a importância do novo empreendimento para o reforço da oferta hoteleira da cidade.

“A cidade do Mindelo passa a ter, a partir de agora, o seu primeiro hotel de cinco estrelas. E não é um hotel qualquer, mas um hotel com uma marca mundial, Marriott, de mérito. Um belo hotel, situado em frente à praia da Lajinha, com Monte Cara deste lado, o Ilhéu dos Pássaros em frente, e Santo Antão a observar. Santo Antão precisa do próximo hotel, e falámos [com o investidor] sobre isso. Este é um investimento que nasce da conjugação da vontade do investidor e do engajamento do Governo para torná-lo uma realidade. Fizemos uma verdadeira parceria. O impacto deste investimento é grande, em emprego directo e indirecto”, afirmou.

O Primeiro-Ministro salientou ainda o impacto do hotel no turismo de negócios, com a criação de um grande centro de conferências capaz de acolher eventos internacionais, “respondendo a uma necessidade antiga da cidade”.

Ulisses Correia e Silva recordou que a presença de grandes marcas funciona “como factor de atracção para novos investimentos”, reforçando a economia local e posicionando Mindelo como “destino turístico e empresarial de referência”.

Na mesma cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, sublinhou o papel do turismo no desenvolvimento social e económico do país e da ilha.

“O turismo desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento social e económico, através da criação de emprego e rendimento. Temos condições para atrair e diversificar as actividades turísticas em Cabo Verde, garantindo que mais sanvicentinos encontrem no sector uma fonte de receita e participem activamente na luta contra a pobreza e pelo bem-estar. Com o aumento de voos, o crescimento da capacidade de alojamento e a dinamização de eventos, melhoraremos substancialmente as condições para impulsionar o turismo”, disse.

Por seu lado, Julius Akene, um dos sócios da Maseika Holding Investments, que promoveu o projecto, afirmou que a concretização foi resultado de um percurso longo e exigente, marcado por desafios.

Apesar das dificuldades, Akene considerou que a conclusão do hotel marca uma nova etapa para o turismo local e nacional.

“A alegria de chegarmos hoje a esta meta compensará certamente a memória de um caminho longo e difícil. As dores de parto terminaram, o bebé nasceu. É com enorme prazer que vos dou as boas-vindas a esta ocasião tão importante”, referiu.

A cerimónia ficou marcada pela assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo de Cabo Verde e a Maseika Holding Investments S.A., com vista ao desenho, desenvolvimento e construção de um novo hotel de cinco estrelas, de marca internacional, com centro de conferências, na cidade da Praia, ilha de Santiago.